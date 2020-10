Zwei Schwerverletzte nach Zusammenprall bei Grünkaut

Schwer verletzt worden sind die Insassen zweier Fahrzeuge, als eine 21-jährige Opel-Fahrerin am Sonntag gegen 11.30 Uhr auf der Landesstraße 335 Höhe Sigmarshofen in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und in den Gegenverkehr prallte.

Sie und die entgegenkommende 39-jährige Dacia-Fahrerin mussten aufgrund der Schwere der Verletzungen in einer Klinik behandelt werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 7000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die L 335 wurde für die Dauer der Bergung komplett gesperrt.