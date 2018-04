Zwei Leichtverletzte nach Auffahrunfall

Laut Polizei ist es vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit am Dienstag gegen 15.30 Uhr auf der B 32/Kreisstraße 7985 zu einem Auffahrunfall gekommen. Eine 18-jährige Hyundai-Fahrerin befuhr die B 32 von Staig kommend in Richtung Weingarten. An der Ampel kam es zu einem Rückstau, den sie zu spät erkannte und deshalb ungebremst in den Toyota eines 45-Jährigen prallte, so die Polizei. Bei dem Auffahrunfall wurden Fahrer und Beifahrerin vom Toyota leicht verletzt. An den Autos entstand Sachschaden von mehreren Hundert Euro.