Zwei Autos krachen zusammen

Schaden in Höhe von etwa 13 000 Euro sind bei einem Unfall entstanden, der sich am Dienstagvormittag gegen 10 Uhr an der Kreuzung Kemmerlanger Straße/Liebenhofer Straße in Grünkraut ereignet hat. Das teilte die Polizei mit. Der 77-jährige Fahrer eines Audi 80 bog von der Liebenhofer Straße nach rechts in die Kemmerlanger Straße ein und missachtete hierbei die Vorfahrt des 78-jährigen Fahrers eines Mercedes-Benz GLC, wodurch es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Der Mercedes-Benz schleuderte nach dem Zusammenstoß gegen eine im Bereich der Kreuzung aufgestellte Werbetafel, die hierbei beschädigt wurde. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand. Der Mercedes-Benz war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden.