Zum Weltgebetstag werden „Disaster-Überlebens-Pakete“ verteilt

Seit mehr als 40 Jahren feiern die Frauen der katholischen und evangelischen Kirchengemeinden in Grünkraut miteinander und solidarisch den ökumenischen Weltgebetstag. Und daran soll auch die Pandemie nichts ändern.

Wie die Initiatoren mitteilen, nutzt das ökumenische Weltgebetstagsteam die Corona-Krise als Chance, neue Wege zu beschreiten. Ein gemeinsamer Gottesdienst kann nicht gestaltet werden, Länderinformationen über das Gastland können nur digital abgerufen und die weltweite Liturgie nur vor dem PC mitgefeiert werden.

Weltgebetstags-Station in katholischer Kirche

Deshalb wurde in Grünkraut eine Idee aus Vanuatu (Inselstaat im Südpazifik) aufgegriffen: In Vanuatu legen die Menschen sich regelmäßig „Disaster-Food-Bags“ an. Notfallrationen mit Lebensmitteln, die sie vor anstehenden Stürmen vergraben, damit sie nach einer Naturkatastrophe nicht verhungern.

Inspiriert davon werden am 28. Februar in den Gottesdiensten der beiden Kirchengemeinden um 10.30 Uhr (beziehungsweise 10.15 Uhr) „Weltgebetstags-Disaster-Überlebens-Pakete“ verteilt, damit der Weltgebetstag zu den Menschen nach Hause kommen kann.

Außerdem wird es in der katholischen Kirche in Grünkraut eine ganze Woche lang eine Weltgebetstags-Station geben. Denn das Motto des Weltgebetstags „Informiert beten – betend handeln“ lade ein, sich über das Leben aller Menschen zu informieren und Not zu lindern, dort, wo es nötig ist. Und da das diesjährige Gastland Vanuatu auf Platz 1 im Weltrisikobericht der von Klimakatastrophen bedrohten Länder steht, heißt es: Weltgebetstag ist (nicht nur) am ersten „Friday“ im März!