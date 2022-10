Zu schnell losgefahren: 6500 Euro Schaden

Eine leicht verletzte Person und drei beschädigte Fahrzeuge hat ein Auffahrunfall am Sonntag kurz nach 11.30 Uhr in der Wangener Straße gefordert. Alle drei Autos standen laut Polizeibericht auf Höhe der Abzweigung der Schlierer Straße an einer roten Ampel. Weil der 24 Jahre alte Fahrer eines Audi beim Umschalten auf Grün offenbar zu hastig anfuhr, fuhr er auf den Seat eines vorausfahrenden 19-Jährigen auf und schob diesen auf einen davor befindlichen VW Transporter. Der 42-jährige Fahrer des VW wurde dadurch leicht verletzt. Der Sachschaden wird insgesamt auf rund 6500 Euro beziffert.