Zentrum für Pflege und betreutes Wohnen rückt näher

Der Gemeinderat Grünkraut hat in seiner letzten Sitzung weitere Maßnahmen zur Umsetzung des geplanten Zentrums für Pflege und betreutes Wohnen beschlossen. Mit dem Träger, der Bruderhausstiftung Ravensburg, hatte die Verwaltung unter anderem über die Vergütung von Beratungs- und Planleistungen verhandelt. Die Stiftung erhält für ihre konzeptionelle Idee und die beratende und planende Mitwirkung bei der Umsetzung von der Gemeinde eine Entschädigung von 57 500 Euro. Der Betrag ist in vier Raten nach entsprechender Leistung fällig.

Darüber hinaus entwickeln die beiden Partner gemeinsam zu allen Angeboten möglichst bis 15. Dezember eine detaillierte Beschreibung der Angebote mit konkretem Raumprogramm. Diese sind die Grundlage für die Suche eines Bauträgers oder Investors und Beauftragung eines Architekten oder die Durchführung eines Architektenwettbewerbes.

Rat entscheidet über Standort

Auch entscheidet die Gemeinde nach vorheriger Beteiligung der Stiftung möglichst bis zum 15. Dezember, auf welchem Grundstück die Angebote realisiert werden sollen. Als eine der Grundlagen für die Entscheidung wird dem Gemeinderat voraussichtlich in der Sitzung am 3. November das Ergebnis der vom Büro für Stadtplanung Sieber durchgeführten Standort-Alternativen-Prüfung vorgestellt werden. In dieser Prüfung werden auch die Argumente der Initiative „Hände weg vom Gemeindezentrum“ und das Ergebnis ihrer Umfrage berücksichtigt werden.

Das geplante Zentrum für Pflege und betreutes Wohnen ist Bestandteil des Seniorenkonzeptes „Alternativen fürs Alter.“ Es soll unter anderem folgende Angebote enthalten: eine Tagespflege für 10 bis 15 Personen, eine Kurzzeitpflege mit acht Plätzen, betreutes Wohnen mit zirka 15 Ein- bis Dreizimmerwohnungen, Pflege-Wohngemeinschaften für zunächst zwölf und längerfristig 24 Personen, sowie den Stützpunkt eines ambulanten Dienstes mit Präsenz einer Pflegekraft vor Ort. Eine vorübergehende Tagespflege bis zur Fertigstellung des Zentrums wird im katholischen Gemeindehaus angeboten.