„Wir haben nur Luft herumgefahren“: Nachtbuslinien in Grünkraut fallen weg

Der Gemeinderat in Grünkraut hat in seiner jüngsten Sitzung eine Änderung der späten Fahrten der Buslinie beschlossen. So soll die Linie von Sonntag bis Donnerstag von 0.35 auf 23.35 Uhr vorverlegt werden. Die Fahrten des Nachtbusses am Freitag und Samstag um 1.35 Uhr werden bis auf Weiteres ganz ausgesetzt. Die Verwaltung wurde beauftragt, eine entsprechende Vereinbarung mit dem Busunternehmer Hagmann zu treffen.

Auch wenn nach dem Lockdown die Gastronomie in Ravensburg wieder recht gut läuft, sind doch Diskotheken und Clubs geschlossen. Das Fahrgastaufkommen zu den entsprechenden Zeiten tendierte gegen Null. „Wir haben nur Luft herumgefahren“, wurde der Busunternehmer zitiert. Mit der Umsetzung der Maßnahmen will man entsprechend reagieren. Die Änderungen sollen dann zum Fahrplanwechsel, 13. Dezember, gelten.