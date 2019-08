Wer nicht mobil ist, bekommt in Grünkraut einen Chauffeur

In der Regel sind es zwei, drei Tage, mal aber auch bis zu drei Wochen: Dass Patienten auf ihre Medikamente warten müssen, ist mittlerweile Alltag in Apotheken. Auch die Apotheker in der Region klagen über Lieferengpässe – und das schon seit langem. Das Problem ist komplex, eine Lösung so schnell nicht in Sicht. Wenn sich die Schränke mit Arzneimitteln leeren, ist für die Apotheker Improvisieren angesagt.

Kübra Dreher braucht jeden Tag gute Nerven, wenn sie sich an den Rechner setzt und an die Bestellungen macht.