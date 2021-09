Vorstand neu besetzt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Vorstand des Montessori Förderkreises Ravensburg-Weingarten e.V. wurde neu besetzt. Die Mitgliederversammlung im „Haus der Mitte“ in Grünkraut hat neben dem Bericht und der Entlastung des bisherigen Vorstandes einen neuen gewählt.

Neben dem bisherigen Vorsitzenden Stefan Zorell aus Grünkraut und der Beisitzerin Heike Harlacher aus Achberg, die in ihren Ämtern bestätigt wurden, kamen Tatjana Zeindl aus Ravensburg sowie Julian Schwegler aus Burgrieden neu in den Vorstand. Den ausscheidenden Mitgliedern Ulrike Metzger-Rehm, Karola Jarsetz und Christoph Zoll galt der Dank aller Anwesenden. Nach Monaten coronabedingter Untätigkeit soll nun die Förderung der Montessoripädagogik in Kinderhaus und Schule durch Fortbildungen, Materialförderungen sowie Erfahrungsaustausch wieder angepackt werden.

Zur Unterstützung dieser Anliegen sind neue Mitglieder beim Vorstand unter 0751/64527 gerne willkommen.