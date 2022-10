Auf rund 16.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, der bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 16.30 Uhr in der Ravensburger Straße entstanden ist. Ein 58-jähriger Hyundaifahrer, der auf der K 7982 aus Richtung Oberhofen kam, missachtete an der Einmündung der Ravensburger Straße die Vorfahrt eines aus Richtung Bodnegg kommenden 30-jährigen VW-Fahrers. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge wurde niemand verletzt.