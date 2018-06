Rund 7500 Euro Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 6.15 Uhr an er Einmündung Wangener-/Schlierer Straße in Grünkraut entstanden.

Eine 51-Jährige bog laut Polizei mit einem Skoda Fabia in die Wangener Straße ein, missachtete dabei die Vorfahrt einer herannahenden 69-Jährigen und prallte gegen deren Nissan. Ihr Wagen musste abgeschleppt werden.