Verkehrsunfall sorgt für Stromausfall in Menisreute

Ein Verkehrsunfall hat am Samstagmorgen für einen Stromausfall in Menisreute gesorgt. Wie die Polizei mitteilt, kam ein 35-Jähriger gegen 8.30 Uhr im Bereich Menisreute mit seinem Auto von der Fahrbahn ab und kollidiert mit dem Sicherungsstahlseil eines Strommastes. Warum er von der Straße abkam, ist bisher unklar. Durch den Aufprall fiel in Menisreute zeitweise der Strom aus.

Der Schaden am Strommasten beträgt laut Auskunft des Versorgungsunternehmens rund 2000 Euro, der Schaden am Auto liegt bei etwa 8000 Euro.

Ermittlungen wegen Unfallflucht

Nach dem Unfall stellte der 35-Jährige seinen Wagen nahe der Unfallstelle ab und ging zur Arbeit. Erst später meldete er sich bei der Polizei. Deshalb wurde nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft sein Führerschein beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet.