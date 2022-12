Verband ehrt Jubilare für insgesamt 530 Jahre

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Musikverein Grünkraut lud am Samstagabend vor dem zweiten Advent zum traditionellen Wunschkonzert in der Festhalle in Grünkraut ein. Eröffnet wurde der Abend musikalisch von der Jugendkapelle Bodnegg-Grünkraut unter der Leitung von Lena Milz. Mit den Stücken Young Fanfare und Movie Milestones stellten die jungen Musiker ihr Können unter Beweis, welches mit kräftigem Applaus belohnt wurde.

Nach einer kleinen Pause nahm der Musikverein Grünkraut auf der Bühne Platz und eröffnete das Konzert mit dem Titel „So schön ist Blasmusik“. Anschließend entführten die Musiker mit ihrem neuen Dirigenten Thomas Kramer das Publikum in die Welt des bekannten Kindermädchens Mary Poppins. Peter Zauner vom Blasmusikkreisverband führte nach dem ersten Musikblock die Ehrungen durch.

Sage und schreibe 21 Musiker wurden dieses Jahr für ihre Vereinstätigkeit geehrt. Darunter auch einige für 40 Jahre. Gerade in der heutigen Zeit sei es nicht mehr selbstverständlich, einem Verein so lange die Treue zu halten, so Herr Zauner. Nach dem ersten Ehrungsblock wurde allen Jubilaren mit der Polka Ehrenwert und dem Marsch Jubelklänge gedankt. Im zweiten Ehrungsblock gab es eine ganz besondere Ehrung.

Ehrenmitglied Anton Bottlinger wurde für 75 Jahre Vereinsmitgliedschaft geehrt. So etwas gäbe es tatsächlich sehr selten betonte Herr Zauner, zumal Herr Bottlinger bis vor kurzem noch aktiv im Musikverein Grünkraut musiziert habe. Ganz aufgehört hat er mit der Musik deshalb aber nicht. Er spielt heute noch im Kreisseniorenblasorchester mit.

Mit ABBA Revival folgte nun der letzte Musikalische Block des Konzertes. Ein musikalischer Höhepunkt des Abends war das Solostück „Trumpet Dreams“, welches von den Solisten Tilman Wetzel und Berthold Kiechle dargeboten wurde. Mit einem Medley der größten Hits von Udo Jürgens verabschiedete sich der Musikverein Grünkraut, gab aber nach begeisterndem Applaus der Zuhörer noch zwei Zugaben zum Besten.