Unfallverursacher haut ab

Schaden in Höhe von rund 2000 Euro hat ein Verkehrsunfall am Montag zwischen 16.30 und 18.30 Uhr in der Welfenstraße in Grünkraut gefordert. Ein unbekannter Fahrzeugfahrer streifte laut Polizeibericht vermutlich im Vorbeifahren den am Durchgangsweg von Groppach Richtung Schlier-Fenken abgestellten Nissan und verließ unerlaubt die Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, beim Polizeirevier Ravensburg, Telefon 0751/803-3333, anzurufen.