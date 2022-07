Unfall auf Kemmerlanger Waldkreuzung

Vier Verletzte und ein Sachschaden von rund 18000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, zu dem es am Sonntag kurz vor 10 Uhr auf der Kemmerlanger Straße gekommen ist. An der Waldkreuzung nahm laut Polizeibericht ein 59-jähriger Opel-Fahrer, der von Menisreute die Kreuzung queren wollte, einer 50-Jährigen, die in ihrem Renault von Kemmerlang nach Grünkraut unterwegs war, die Vorfahrt.

Zuvor hatten beide Fahrer ihre Autos zwar abgebremst, um sich des Wartens des Anderen zu vergewissern, fuhren dann aber beide in die Kreuzung ein. Der Opelfahrer sowie die Renault-Fahrerin und ihr 17-jähriger Mitfahrer wurden mit leichteren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die 61 Jahre alte Beifahrerin im Opel erlitt schwerere Verletzungen und musste ebenfalls in ein Klinikum gebracht werden.