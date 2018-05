Unfall auf der Bodnegger Straße

Sachschaden von rund 7000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Mittwochnachmittag gegen 15.25 Uhr in der Bodnegger Straße ereignet hat. Ein 64-jährige Autofahrer war laut Polizei in Richtung Bodnegg gefahren und hatte hinter einem Mercedes-Vito, dessen Fahrer nach links abbiegen wollte, gewendet. Hierbei übersah er eine entgegenkommende 27-jährige Autofahrerin und prallte mit deren Daimler-Benz zusammen. Während die beiden Unfallbeteiligten unverletzt blieben, musste der Pkw der Frau abgeschleppt werden.