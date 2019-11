Unbekannte schlagen Autoscheiben ein

Unbekannte haben zwischen Donnerstagabend und Freitagvormittag an einem in der Scherzachstraße in Grünkraut auf dem Parkplatz eines Architekturbüros geparkten, braun lackierten BMW Mini mit Ravensburger Kennzeichen sämtliche Glasscheiben eingeschlagen und verursachten dadurch einen Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Das teilt die Polizei mit und bittet Zeugen, die Angaben zum genauen Tatzeitpunkt oder den Tatverdächtigen geben können, sich unter Telefonnummer 0751 / 8033333 zu melden.