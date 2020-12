Täter bricht seinen Einbruch ab

Mit einem Stein hat ein unbekannter Täter in der Nacht zum Dienstag zwischen 19 und 6.45 Uhr das Fenster eines Getränkehandels in der Scherzachstraße in Grünkraut eingeworfen. Das teilt die Polizei mit. Möglicherweise gab der Unbekannte aufgrund des verursachten Lärms oder weil er gestört wurde, seinen versuchten Einbruch auf. Dennoch beläuft sich der angerichtete Schaden auf mehrere hundert Euro. Personen, die in der fraglichen Nacht Verdächtiges bei dem Getränkehandel beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg unter Telefon 0751 / 803-3333 zu melden.