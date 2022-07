Sommerkonzert der MGV Chorgemeinschaft Grünkraut

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ein herrlicher Sommerabend in der Festhalle Grünkraut und ein Konzertprogramm, welches sich um das Thema Sommer rankte … das Konzert am 16. Juli unter der Leitung von Ulrich Niedermaier war ein stimmungsvoller und musikalischer Genuss für alle Anwesenden.

Zu Beginn präsentierte sich die Chorgemeinschaft a-cappella und führte unter anderem Chorwerke aus Felix Mendelssohn-Bartholdys Zyklus „Im Freien zu singen“ auf. Völlig ohne Instrumentalbegleitung und ganz auf die eigenen Stimmen gestellt, gelang es der Chorgemeinschaft, das romantische Lebensgefühl des Komponisten und die damals herrschende volkstümliche Vorstellung von Natur musikalisch zum Ausdruck zu bringen.

In der nachfolgenden Suite „Logik“ für Chor und Klavier mit vertonten Gedichten von Joachim Ringelnatz zeigte der Chor seine humorvolle Seite. Mit einem Augenzwinkern präsentierte die Chorgemeinschaft die geistreichen und zumeist doppeldeutigen Ringelnatz’schen Weisheiten.

In der Wirkung leicht und launig – in den Übergängen jedoch eine große Herausforderung. Aber die Sänger und Sängerinnen bewältigten auch die rhythmischen Wechsel von Walzer, Blues, Marsch, Tango und Rag.

Nach der Pause standen deutsche Volkslieder im Mittelpunkt. Die modernen und teilweise sehr originellen Bearbeitungen führten zu überraschenden Begegnungen mit den überlieferten Weisen. Konzentriert und mit großer Ausdrucksstärke setzte der Chor die erneuerten Arrangements um – und so konnte beispielsweise das Lied „Sah ein Knab ein Röslein stehen“ wieder ein Gänsehaut-Gefühl erzeugen.

Abgerundet wurde die Programmauswahl mit bekannt-beliebten Evergreens, die man immer wieder gerne hört. Das letzte Stück brachte all die bisher besungenen Themen auf den Punkt: „What a Wonderful World“.

Zum „wonderful concert“ trugen auch Kathrin Stürzl am Klavier und die Sopranistin Birgit Arnegger bei. Die Solo-Partien erforderten von beiden eine große Vielseitigkeit. Der musikalische Bogen reichte von einem Dvorak-Zyklus über eine Freischütz-Arie bis zu „My Fair Lady“ und „Over the Rainbow“. Publikum und Chor waren verzaubert!

Und was wäre ein Konzert ohne Gäste? Einen großen Dank an die Zuhörer und Zuhörerinnen, die an diesem herrlichen Sommerabend trotz des verlockenden Grillfest-Wetters und der vielen anderweitigen Veranstaltungen den Weg zur MGV Chorgemeinschaft gefunden haben.