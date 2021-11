Ein verschmorter Kondensator in einem Sicherungskasten war die Ursache für einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei am Mittwoch kurz nach 18.30 Uhr im Kirchweg. Durch den Schwelbrand löste der Rauchmelder aus, wie die Polizei mitteilt. Die Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Grünkraut löschten den Brand rasch. Es entstand Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro, Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei geht von einem technischen Versagen aus.