Volle Schulbusse – und das in Zeiten der Corona-Pandemie? Zum Schutz der Kinder beteiligt sich das Land seit Ende der Sommerferien an den Kosten für zusätzliche Busse. In einem gemeinsamen Sachstandsbericht, der der „Schwäbischen Zeitung“ vorliegt, haben Landkreis- und Städtetag ein erstes Fazit gezogen.

Zehn Millionen stellt das Land bis Ende 2020 bereit, damit die Kreise Verstärkerbusse bestellen können. 80 Prozent bezahlt das Land, den Rest müssen die Kommunen tragen.