Sanierung der Ortsmitte Grünkraut: Zeitplan kann nicht eingehalten werden

Der alte Zeitplan für die Sanierung der Ortsmitte in Grünkraut, wird aus jetziger Sicht nicht eingehalten. Durch mehrer Baumaßnahmen hat die Gemeinde den Zeitplan neu angepasst. Ein konkretes Datum zur Fertigstellung kann die Gemeindeverwaltung noch nicht nennen. Unter der Verzögerung leiden vor allem die örtlichen Geschäfte.

Die Gemeinde sei aber nicht daran Schuld, sagt Andreas Hermann, Leiter des Haupt- und Bauamts in Grünkraut. Sie plante die Erneuerung der Wasserleitungen und die dazugehörigen Hausanschlüsse bis zur Brühlstraße.

Jedoch ordnete das Regierungspräsidium Tübingen einen neuen Straßenbelag Richtung Ottersberg an. Aus diesem Grund werden auch dort die Wasserleitungen mit Hausanschlüssen verlegt. „Wenn die Straße schon mal offen ist, nutzen wir das auch. Aber es dauert seine Zeit“, erklärt Andreas Hermann.

Eigentlich ist die Durchfahrt während der Bauarbeiten in Grünkraut verboten, doch das wird von vielen ignoriert. (Foto: Franziska Stölzle)

Dennoch scheint es so, als würde sich auf der Baustelle so gut wie nichts tun. Doch die Arbeiter der Firma Neff aus Neu- Ravensburg kommen jeden Tag circa 20 bis 30 Meter weiter.

„Morgens wird die Straße aufgemacht und abends ist sie wieder zu, deswegen sieht man nicht viel“, so Hermann. Zudem muss oftmals vorsichtig gearbeitet werden, da in den alten Plänen einige Leitungen entweder gar nicht oder falsch erfasst sind. So wurde vor vier Wochen die Ortsmitte in Grünkraut lahm gelegt. „Es wurde eine Stromleitung beschädigt, die Ortsmitte war für einige Minuten tot“; sagt Andreas Hermann.

Bodnegger Straße hat oberste Priorität

Da die Bodnegger Straße als Durchfahrtsstraße gilt, hat sie oberste Priorität und soll so schnell wie möglich wieder in Betrieb genommen werden. Hier treffen durchfahrender Verkehr, Busse, Radfahrer und Fußgänger aufeinander, das führt schnell zum Chaos. Der Verkehr wird nämlich nicht durch eine Ampel oder Verkehrsschilder geregelt, da die Baustelle eigentlich eine Vollsperrung ist.

Trotzdem fahren die meisten an den Absperrungen vorbei und drängen sich durch die Baustelle hindurch. Von der Gemeinde und der Baufirma wird das Durchfahren geduldet. Die Polizei sieht das aber ganz anders, an einem Sonntagmorgen sollen sie einen Autofahrer angehalten und ihm eine Geldstrafe abgeknöpft haben.

Die Autofahrer finden ihren Weg durch die Absperrung. (Foto: Franziska Stölzle)

Neben dem Verkehrschaos haben auch die örtlichen Geschäfte mit der Baustelle direkt vor der Tür zu kämpfen. So auch die Bäckerei Glahs. Sie zählten beispielsweise im August nur noch die Hälfte der eigentlichen Kundschaft und das machte sich an den Umsatzzahlen bemerkbar. „Wir hatten schon Umsatzeinbußen von bis zu 50 Prozent“, erklärt Inhaber Dietmar Glahs.

Derzeit sind 30 Prozent Einbußen für die Bäckerei normal. Durch Umleitungen und Vollsperrungen sind sich die meisten Leute nicht mehr sicher, ob sie die Bäckerei erreichen können. Aus diesem Grund fahren sie einfach zu einer anderen. „Jeder Kunde, der durch die Tür kommt und den umständlichen Weg auf sich genommen hat, ist ein Held für uns“, erklärt Dietmar Glahs.

Dennoch sind sich sowohl Anwohner als auch Geschäftsbetreiber darüber bewusst, dass die Barrierefreiheit wichtig ist. Laut Hermann habe es bisher auch keine Anwohnerbeschwerden gegeben. Vor den Eingängen der Bank, der Apotheke und dem Friseur wird eine Rampe angebracht, um es für Personen mit Rollatoren, Rollstühle und Kinderwagen einfacher zu gestalten in die Geschäfte zu kommen.

Aber die Rampen machen nur einen kleinen Teil der Barrierefreiheit aus. Die Gehwege rund um die Ortsmitte werden erneuert und auch für den Rathausplatz gibt es eine provisorische Lösung. Dort sollen Gehwege aus Granitplatten entstehen, beispielsweise von der Bushaltestelle bis zum Rathauseingang oder bis zur Bücherei. „So soll es für alle möglich sein, den Platz problemlos zu überqueren“, so Andreas Hemann, Leiter des Haupt- und Bauamts in Grünkraut.

Auch Harald Fleischer vom Gartencenter Fleischer hat mit den Absperrungen und Umleitungen durch die Baustelle in der Ortsmitte zu kämpfen. Er hat zwar keine Umsatzeinbußen oder erkennt Kundenverluste, hat dafür aber mit der Wegbeschreibung Probleme. An einigen Stellen, wie an der Abzweigung der B32 nach Grünkraut, hat er den Weg zum Gartencenter ausgeschildert.

Das aber erst die Straße aufgerissen wird und dann die Arbeiter in die Handwerkerferien gehen, versteht Harald Fleischer keines Wegs. „Es funktioniert zwar irgendwie, aber es ist alles sehr unkoordiniert“, fasst er zusammen.