Rock-Potatoes und Pizzico di Sole spielen beim Grünkrauter Open Air

Der Vorverkauf für das zweite große Grünkrauter Open-Air-Konzert vor dem Pfarrstadel am Samstag, 4. August, hat begonnen. In diesem Jahr bespielen sogar zwei Gruppen die Bühne am Dorfanger mitten in Grünkraut. Ab 19 Uhr heizen die vier Jungs der Band Rock-Potatoes eine halbe Stunde lang dem Publikum ein. Die vier sind Schüler der Musikschule Ravensburg und stammen aus Grünkraut. Das nämlich bedeutet übersetzt der Name der Band Pizzico di Sole (Foto), die im Anschluss auftritt. Die Musiker um die Ravensburger Sängerin Sandra Dell’Anna bringen mit ihren Songs, die eine Mischung aus Italo-Pop, Jazz und Latin sind, Wärme ins Herz. Mit dieser Kombination hat Pizzico di sole auch die Jury des Deutschen Rock- und Pop-Preises 2017 überzeugt: Die Band belegte den ersten Platz. Das Konzert beginnt um 19 Uhr. Bei schlechtem Wetter findet es im Pfarrstadel oder in der Festhalle statt. Karten zu 15 Euro gibt es im Vorverkauf beim Musikhaus Lange in Ravensburg oder im Rathaus Grünkraut, Telefon 0751 / 760211. Karten an der Abendkasse kosten 20 Euro. Weitere Infos gibt es online unter www.kulturforum-gruenkraut.de.

Foto: Veranstalter