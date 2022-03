Radfahrerin wird bei Grünkraut von Auto erfasst

Schwerere Verletzungen hat eine Radfahrerin erlitten, die am Mittwochabend gegen 17.30 Uhr beim Überqueren der B 32 von einem Auto erfasst wurde.

Die Fahrradfahrerin befuhr laut Polizei den Wiesenweg in Richtung Grünkraut, als sie die Straße querte und dabei wohl den in Richtung Ravensburg fahrenden Fiat übersah. Die 53-jährige Fahrerin des Fiat versuchte noch auszuweichen und prallte nach der Kollision mit der Radlerin gegen eine Mauer. An Pkw und Pedelec entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 6000 Euro.