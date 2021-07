Radfahrerin löst Dominoeffekt aus

Sachschaden von mehreren Tausend Euro hat am Dienstagmorgen gegen 8.30 Uhr eine 61 Jahre alte Fahrradfahrerin in der Kaufstraße in Grünkraut verursacht.

Wie die Polizei mitteilt, prallte die Radlerin während der Fahrt gegen ein geparktes Motorrad, welches umfiel und weitere vier motorisierte Zweiräder zum Umfallen brachte. Weil die 61-Jährige im Anschluss einem der Besitzer lediglich ihren Nachnamen sagte und weiterfuhr, muss sie nun mit einer Strafanzeige wegen Verkehrsunfallflucht rechnen.