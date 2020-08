Quad kippt um – Fahrer verletzt sich

Nach einem Bremsmanöver wegen eines entgegenkommenden Traktors ist am Dienstagmittag auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Sieberatsreute und Rößler ein Quad umgekippt. Der 64-jährige Fahrer verletzte sich leicht, so die Polizei.

Gegen 12.35 Uhr fuhren zwei Quads hintereinander auf dem Gemeindeverbindungsweg in Richtung Rößler. In einer unübersichtlichen Rechtskurve kam den beiden Fahrern ein Traktor entgegen. Während der Vordermann an dem Schlepper mit Heuballenpresse vorbeifuhr, erschrak der 64-Jährige und bremste in der Kurve reflexartig stark ab. Deswegen kippte sein Quad nach links. Er selbst wurde abgeworfen. Danach streifte das Quad den großen Traktorreifen, stellte sich nach dem Rempler wieder auf die Räder und rollte aus. Der Gestürzte verletzte sich zum Glück nicht schwerer. Er wurde vom Rettungsdienst zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Am Quad entstand ein Schaden in Höhe von rund 400 Euro.

Traktor und Hänger blieben unbeschädigt.