Peter Fabricius übernimmt die Küche im Goschahof in Bechenried 1, bei Grünkraut, direkt an der B32. Der Koch hatte seit 2015 die Küche des Café-Restaurants im Gartencenter Fleischer geführt. Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, war der 1962 in Überlingen geborene Peter Fabricius unter anderem auf der Insel Reichenau als Koch tätig und legt bei seiner schwäbisch-/badischen Küche Wert auf saisonale und frische Produkte aus der Region.