Party, Musikanten-Rallye und PS-Show: Das plant der Grünkrauter Musikverein am Festwochenende

Der Musikverein Grünkraut hat derzeit etwa 50 aktive Musiker. Großen Wert legt der Musikverein auf seine Jugendausbildung. Bereits für die Kleinen bietet der Verein eine Musikalische Früherziehung, Blockflötenunterricht und einen Cajon-Kurs an. Danach geht es weiter mit der Instrumentalausbildung, wo derzeit 20 Jungmusiker ein Instrument erlernen und teilweise bereits in der Jugendkapelle Bodnegg-Grünkraut mitspielen.

Wer die musikalische Seite des Vereins kennenlernen möchten, hat dazu in diesem Jahr noch einige Gelegenheiten – zum Beispiel beim Stimmungswettbewerb in Ebenweiler am 13. September oder beim Weinfest in Haslach am 18. Oktober. Seine Jubiläumsausgabe des Wunschkonzerts präsentiert der Musikverein Grünkraut am Samstag, 7. Dezember. Seit einigen Monaten können die Grünkrauter und alle anderen Fans der Kapelle über das Konzertprogramm, das gespielt werden soll, abstimmen.

Weitere Infos finden sich online unter www.musikverein-gruenkraut.de.