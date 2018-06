Pünktlicher als Bus und Bahn

Seine diesjährige Rundfahrt mit der Postkutsche führt den Markgrafen durch Oberschwaben und das Allgäu. Mit seiner Frau Valerie, Markgräfin von Baden, und seinem Team ist er vor drei Tagen gestartet – und pünktlich am Montag um 12 Uhr war Grünkraut als letztes Etappenziel erreicht.

Bereits seit einigen Jahren bereist Maximilian Markgraf von Baden mit seinem sehr ungewöhnlichen Transportmittel verschiedene europäische Städte. Ob Rom, Wien oder das schöne Schwabenländle - auf der Kutsche fühlt sich seine Hoheit wohl. „Man sieht alles. Die Landschaft, Bäche und die Enten, die darauf schwimmen. Sogar Kühe laufen dem Wagen nach. Es ist für mich wie ein großes Video", sagt der Abenteurer. Die Autofahrt ist für den Markgrafen keine Alternative mehr. „Man nimmt viel mehr von der Umgebung wahr. Nach einem Kilometer hat man sich an die Geschwindigkeit gewöhnt."

Einen letzten Zwischenstop legte er am Montagmittag in der kleinen Gemeinde Grünkraut ein. Bürgermeister Holger Lehr sowie einige Einwohner bereiteten dem 83-Jährigen und seiner Frau vor dem Rathaus einen herzlichen Empfang. „Es ist uns eine Ehre, so hohen Besuch hatten wir noch nie", sagte Bürgermeister Lehr. Bei Sekt und einem kleinen Buffet nahm Markgraf Max von Baden sich viel Zeit, um sich mit den Bürgern der Gemeinde zu unterhalten. Ingrid Köhler, die bereits seit 42 Jahren in Grünkraut lebt, war begeistert: „Für mich ist das ein ganz besonderes Highlight, denn mein Großvater war Postillion. In Niederbayern ist er selbst mit einer Postkutsche gefahren."

Mit 8km/h ging es im Anschluss, gemeinsam mit Bürgermeister Lehr, weiter zur letzten Station Torkenweiler und am Abend dann zurück nach Salem. „Pünktlich zum Abendessen", wie Max Markraf betont. Ob das seine letzte Reise sein wird? Natürlich nicht.