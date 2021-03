Just in dem Moment, als eine Polizeistreife am Sonntag gegen 19 Uhr wegen Ermittlungen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis auf dem Weg zur Wohnanschrift eines 30-Jährigen war, ist dieser den Beamten am Steuer eines Wagens entgegen gekommen. Das Teilt die Polizei mit. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt und zeigten ihn erneut an.