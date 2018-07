Nur wenige wollen aus Grünkraut weg

Bis zum Lebensende in Grünkraut wohnen bleiben können – das möchte die Gemeinde Grünkraut seinen Bürgern ermöglichen. Um herauszufinden, was dafür getan werden muss, hat sie im März das Projekt „Grünkraut Gemeinsam Gestalten“ gestartet. Ein eigens gebildeter Projektbeirat hat seither in neun Sitzungen Gespräche mit Experten geführt. Darunter waren die Nachbarschaftshilfe, Pflegeeinrichtungen, Kirchengemeinden, Vereine und Seniorengruppen.

„Jetzt steht das Gespräch mit den wichtigsten Experten an“, sagte Bürgermeister Holger Lehr bei der Zukunftswerkstatt, „nämlich mit Ihnen, den Grünkrauter Bürgern“. Was diese zu sagen hatten, überraschte teilweise selbst die Fachleute: das große Interesse daran, altersgerechte Wohnungen zu kaufen, der Wunsch nach einer zentralen Beratungsstelle und eine Liste mit über 600 Stellen in Grünkraut, die ältere und gehbehinderte Menschen als Hindernis empfinden.

Die Grünkauter Bürger hatten bei dem Projekt zwei Gelegenheiten, ihre Meinungen und Wünsche loszuwerden. Zum einen bei der Zukunftswerkstatt und zum anderen bei der Fragebogenaktion. Anfang Mai hatte die Gemeinde an alle Einwohner über 18 Jahre einen achtseitigen Fragebogen verschickt. Fast jeder Dritte schickte seinen Fragebogen ausgefüllt zurück. Einen „Datenschatz“ nannte Wolfgang Wasel die 835 ausgefüllten Fragebögen. Wasel ist Professor für Soziale Arbeit, Gesundheit und Pflege an der PH Weingarten und begleitet die Gemeinde als wissenschaftlicher Berater. Die Ergebnisse der Fragebogenaktion stellte er im ersten Teil der Zukunftswerkstatt vor, zu der rund 120 Teilnehmer in die Grünkrauter Halle kamen.

„Über 32 Prozent, die einen Fragebogen bekommen haben, haben ihn ausgefüllt und zurückgeschickt. Das ist sehr viel. Alles über 20 Prozent wäre schon sehr ordentlich gewesen“, erklärte Wasel. Somit seien die Ergebnisse der Befragung als repräsentativ anzusehen. Eine Überraschung selbst für den Experten war das große Interesse an altersgerechtem Wohnraum: „Fast 300 Personen könnten sich vorstellen, in den nächsten zehn Jahren eine altersgerechte Wohnung zu kaufen. Das ist extrem viel. Rund 230 möchten sie für sich selbst kaufen. Nur ein kleiner Teil, nämlich um die 70, würde sie vermieten wollen. Und etwa 250 möchten eine altersgerechte Wohnung mieten, um sie selbst zu nutzen.“

Bei der Frage, in welchem Umfeld eine solche Wohnung sein solle, gab es Unterschiede, je nachdem, wie alt die Befragten waren. „Jüngere können es sich eher vorstellen, in einem Mehrgenerationenhaus oder einer Senioren-WG zu leben. Doch je älter die Leute sind, desto mehr bevorzugen sie eine betreute Wohnform. Dass mit dem Alter der Wunsch nach Versorgungssicherheit zunimmt, ist eine Binsenweisheit.“

Ein weiteres Ergebnis war, dass aus Grünkraut kaum jemand wegziehen will. „Nur 26 Personen möchten wegziehen. Dem stehen 22 Pflegebedürftige gegenüber, die sofort hierherziehen würden, wenn es ein entsprechendes Angebot gäbe“, so Wasel.

Ein hoher Prozentsatz der Befragten sprach sich laut Wasel für ambulante Formen der Versorgung aus: „Nachbarschaftshilfe, Sozialstation, stundenweise Hilfen. Das können sich gut 90 Prozent vorstellen zu nutzen.“

Bei der Frage „Wo gibt es in Grünkraut Hindernisse und welche?“ kapitulierte der Soziologe. „Mehr als 600 Hindernisse sind genannt worden. Es war unmöglich, diese zusammenzufassen“, so Wasel. „Am besten schaut sich die Gemeinde die Stellen bei einer Ortsbegehung mal an.“

Anschließend wurden die Bürger selbst aktiv. In fünf Arbeitsgruppen entwickelten sie Ideen zu Pflege, Wohnen, Alltag, Mobilität, Beratung und bürgerschaftliches Engagement. Barbara Grewe, die die Ergebnisse der Gruppe Mobilität vorstellte, war überrascht, wo es überall in Grünkraut Barrieren gibt und warum: „Wenn ein Auto direkt vor der Bushaltestelle in der Ortsmitte parkt, wird es für manche zum unüberwindbaren Hindernis. Unsere Gruppe wünscht sich da mehr Kontrollen durch die Gemeinde. Und mehr Strafen.“

Ein weiterer Wunsch der Arbeitsgruppen an die Gemeinde war eine zentrale Anlaufstelle, die berät und vorhandene Angebote vernetzt. „Beseitigung von Barrieren, bessere Koordination und Beratung – es gibt viel zu tun“, fasste Bürgermeister Lehr zusammen. Als nächstes werde sich der Projektbeirat mit den Ergebnissen der Zukunftswerkstatt befassen.