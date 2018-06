Neuer Südmail-Briefkasten in Gullen

Im Grünkrauter Gewerbegebiet Gullen gibt es jetzt einen Südmail-Briefkasten. Er steht vor dem Gebäude der Firma Zanutta in der Gewerbestraße 7. Die nächste Verkaufsstelle für Briefmarken befindet sich bei Salzes Getränke-Stadel, Scherzachstraße 15/1, in Grünkraut. Ein Standardbrief kostet 65 Cent, ein Kompaktbrief 85 Cent und ein Großbrief 1,35 Euro. Ein Maxibrief kostet 2,40 Euro. Für Geschäftskunden bietet Südmail besondere Konditionen an. Weitere Informationen unter ww.suedmail.de/briefmarken.