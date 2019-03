Neue Kandidatenliste Grünkraut Gestalten tritt zur Gemeinderatswahl an

Die Liste Grünkraut Gestalten (GG) hat sich vor Kurzem mit ihren Unterstützern getroffen und in der Aufstellungsversammlung in geheimer Wahl die Liste und die Listenreihenfolge beschlossen. Grünkraut Gestalten (GG) tritt laut Mitteilung mit nachfolgenden zwölf Kandidaten zur Gemeinderatswahl an:

Raphael Baumann, Entwicklungsingenieur; Eric Baumeister, Finanzberater; Christoph Dreher, Kreisoberverwaltungsrat; Wolfgang Fähnle, selbständiger Metallbaumeister; Alexandra Federau, Realschullehrerin; Harald Fleischer, Kauffmann; Heidi Forstenhäusler, Reiseverkehrskauffrau; Martina Gotterbarm, Büroauffrau; Josef Hiller, Kriminaldirektor i.R, Christian Kornmayer, Landwirtschaftsmeister; Dagmar Lorentz, Freie Architektin sowie Hans Christoph Spätling, Pensionär

Die Kandidaten wollen Grünkraut laut Mitteilung zukunftsorientiert und nachhaltig gestalten. Kindern, Jugendlichen, Frauen und Männern, Familien, Seniorinnen und Senioren wollen die Bewerber nach eigenen Angaben ein lebendiges Umfeld und ein Miteinander gestalten, das es ermöglicht, gut und gerne in Grünkraut zu leben.