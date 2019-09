Nach Unfall sucht Polizei aggressiven Fahrer

Bei einem schweren Unfall auf der Bundesstraße 32 bei Grünkraut sind zwei Frauen schwerverletzt worden und es entstand Sachschaden in Höhe von 30 000 Euro.

Wie die Polizei in ihrem Bericht von Sonntag mitteilt, ereignete sich der Unfall am Samstag gegen 13.25 Uhr, als ein 41-jähriger Mann mit seinem Nissan mit polnischer Zulassung die B 32 von Ravensburg kommend in Fahrtrichtung Wangen fuhr. Auf Höhe der „kleinen Kofelder Kreuzung“ (Kreuzung B32/K7986) kam der Fahrer des Nissans von der Fahrbahn ab und touchierte einen Leitpfosten. Die Polizei vermutet, dass er zu schnell unterwegs war. Bei dem Versuch, wieder auf die Fahrbahn zu gelangen, übersteuerte der Fahrer sein Fahrzeug und kollidierte mit dem ordnungsgemäß entgegenkommenden Auto. Hierbei wurden die beiden Insassinnen des entgegenkommenden Pkw schwer verletzt. Zeugen gaben gegenüber der Polizei an, dass der Unfallverursacher im Vorfeld des Unfalls bereits durch eine aggressive Fahrweise aufgefallen sei und unter anderem im Überholverbot mehrfach Fahrzeuge überholt hätte. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, die die Fahrt des Mannes im Vorfeld beobachtet oder selbst durch die riskante Fahrt gefährdet wurden. Zeugenhinweise werden an das Verkehrskommissariat Kißlegg unter Telefon 075634 / 9099-0 erbeten.