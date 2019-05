Vermutlich beim Rückwärtsfahren ist ein unbekannter Autofahrer am Montagvormittag gegen 10.30 Uhr gegen einen in Höhe der St.-Gallus-Apotheke in der Bodnegger Straße in Grünkraut abgestellten VW Golf-Kombi geprallt. Anschließend suchte er laut Polizei das Weite, ohne sich um den angerichteten Fremdschaden von rund 2000 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Ravensburg, Telefon 0751/8033333, entgegen.