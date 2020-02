Nach gefährlichem Überholen geflüchtet

Nachträglich angezeigt wurde ein Unfall, der sich bereits am Donnerstag gegen

13.00 Uhr in Ravensburg ereignete. Auf der B 32 in Gullen versuchte der Fahrer eines dunklen VW Golf einen vorausfahrenden Lkw zu überholen. Eine entgegenkommende 41jährige Twingofahrerin, die aus Richtung Ravensburg kam, musste ausweichen und fuhr heftig gegen den dortigen Bordstein. An ihrem Fahrzeug entstand ein Schaden von 5000 Euro. Zeugen des Unfalls sollen sich mit dem Polizeirevier Ravensburg unter der Nummer 0751/803 3333 in Verbindung setzen.