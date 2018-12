Musikverein Grünkraut begeistert seine Zuhörer mit Vielfalt

Einen bunten Melodienstrauß hat der Musikverein Grünkraut gemeinsam mit der Jugendkapelle Bodnegg-Grünkraut dem Publikum beim Wunschkonzert in der örtlichen Festhalle geboten.

Den Auftakt machte die Jugendkapelle unter der Leitung von Lena Kronenberger. Von den Jungmusikern wurde die Dirigentin fast gar einem richtungsgebenden Leuchtfeuer gleichgesetzt, als es beim ersten Musikstück darum ging, souverän durch die musikalischen Wogen aus leichten und beschwingten Melodien und dunklen, harten Tonfolgen zu steuern. Kurt Gäble hatte mit seinem Musikstück „Leuchtfeuer“ zu diesem Vergleich eingeladen, und die Jugendkapelle setzte das Motto des Werks hochkonzentriert um.

Mit einem schwungvollen Medley aus Hits der 80er-Jahre präsentierten die jungen Musiker gleich darauf mehrere Facetten ihres Könnens, denn etliche Wechsel von Tempo, Rhythmus und Lautstärke erforderten flinke Finger auf den Instrumenten und ausreichend Lungenvolumen. Modern ging es dann weiter mit einem Hit aus dem Jahr 2006 von der Kultband „Rosenstolz“. „Ich bin ich“. Die Jugendkapelle demonstrierte musikalische Einheit und Verbundenheit und zeigte sich sicher in den verschiedenen Musikgenres. Mit der Polka „Mit Blasmusik im Herzen“ von Alexander Pfluger als Zugabe verabschiedeten sich die jungen Musiker und machten die Bühne frei für die Musikkapelle Grünkraut.

Festlich eröffneten die rund 50 Musikerinnen und Musiker unter der Stabführung von Franz Thaler mit der olympischen Eröffnungshymne aus dem Jahr 1984 ihren Konzertteil. Auch hier barg der Vergleich der Moderatorinnen zwischen Musikern und Spitzensportlern neben der humoristischen Note etliche Körnchen Wahrheit.

Basierend auf einem Roman von Ulrike Schweikert vertonte Steven Reineke Inhalte und Motive von „Die Hexe und die Heilige“. Dunkle, verhaltene Klänge und tragende Melodien zeigen die dunklen Seiten und die Schwere des Schicksals von Zwillingen im 16. Jahrhundert auf. Vielseitig zeigte sich die Musikkapelle bei diesem Werk und präsentierte dabei ihr Schlagzeugregister, bei dem Jungmusiker Philipp Klimaschewski beeindruckend mitspielte.

Der Komponist Sebastian Manz, der selbst Musiker in der Stadtkapelle Aulendorf ist, lenkte mit seinem Konzertmarsch „Ewige Freunde“ einen Blick auf die generationsübergreifende Musikerkameradschaft, die eine Musikkapelle prägt und trägt. Die volkstümlichen Klänge, schwungvoll und fröhlich, brachten Leichtigkeit nach dem düsteren, historisch inspirierten Musikstück.

Es folgten weitere weltbekannte Titel wie die Filmmusik der „Transformers“ von Steve Jablonsky und „Amapola“, einem Medley lateinamerikanischer Tänze von Jose Lacalle. Mit Musical-Erinnerungen „No Matter what“ von Andrew Lloyd Webber präsentierte Berthold Kiechle ein beeindruckendes Flügelhornsolo – ein Vorgeschmack seines Könnens. Bei einer musikalischen Hommage an Michael Jackson und seine Hits wurde deutlich, dass in den Reihen der Musikkapelle einige Solostimmen sitzen, die sich hören lassen können. Dann zeigte sich Berthold Kiechle nicht nur als herausragender Musiker und Lehrer für Trompete, sondern auch als Komponist. Voller Begeisterung spielten die Musiker seinen facettenreichen „Böhmischen Polkagruß“. Diese Begeisterung sprang über, das Publikum klatschte rhythmisch mit.

Das Beste im Leben aller Blasmusiker ist neben Gesundheit und begleitenden Menschen im Leben auf jeden Fall die Blasmusik: Was Lukas Bruckmayer in seinem Konzertmarsch vertonte, das lebte ganz besonders Anton Bottlinger, der sich nach sage und schreibe 72 Jahren aktivem Blasmusikleben, davon 21 Jahren als Vorstand, aus dem aktiven Musizieren verabschiedete. Vorstand und Kollegen dankten ihm mit seinem Wunschtitel, dem Graf-Zeppelin-Marsch, für sein engagiertes Wirken über so lange Zeit. Am Ende des Konzerts gab es lang anhaltenden Applaus.