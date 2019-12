Musiker zeigen Liebe, Hingabe und Freude

Viel Vertrautes hat die Besucher des Adventskonzerts der MGV-Chorgemeinschaft Grünkraut unter der Chorleitung von Ulrich Niedermaier am dritten Adventswochenende in der Kirche in Atzenweiler erwartet. Wie der Verein mitteilt, wollte seine Einstimmung auf das bevorstehende Weihnachtsfest einmal mehr eine Hommage an Stille und Innerlichkeit sein, aber auch Appell und Botschaft. So habe sich der zentrale Inhalt des Advents, die Erwartung und Zuversicht auf die Ankunft des Herrn, in facettenreicher musikalischer Ausgestaltung im Programm wiedergefunden.

Chormusik von John Rutter, Michael Praetorius, Antonio Diabelli, Felix Mendelsohn- Bartholdy war ebenso vertreten wie Internationale Weihnachtslieder, gesungen vom jungen dreistimmigen Frauenchor „Chorios“. Laut Pressemitteilung war der erste Satz von Felix Mendelsohn-Bartholdy, „Wie der Hirsch schreit“, der Anklang und Ausblick auf das Konzert der Chorgemeinschaft im Mai 2020 zusammen mit dem Jugendsinfonieorchester der Musikschule Ravensburg. Die Botschaft der Zuversicht und des Sehnens nach dem Göttlichen sei hier vom Komponisten in genialer Weise verarbeitet.

Funke springt aufs Publikum über

Die MGV Chorgemeinschaft Grünkraut zeichne laut Mitteilung aus, dass sie sich dieser Musik in werkgetreuer Ausgestaltung, dem Sinngehalt nachspürend und ihm damit Ausdruck verleihend, widmete. Liebe, Hingabe und Freude an der Musik seien bei allen Beteiligten deutlich geworden. Beim „Dixit Maria“ von Hans Leo Haßler (1564 bis 1612) sei der Funke auf das Publikum übergesprungen. Die Freude und Vertrautheit mit diesem Satz seien dem Chor anzumerken gewesen. „Ulrich Niedermaier nutzte dies gekonnt für künstlerische, authentische Gestaltung. Mit großer Geste gelang ein beeindruckendes Klangbild, das jene geheimnisvolle Stimmung der Engelsverkündigung, wie sie sich in zahlreichen Gemälden der Renessaince findet, ahnen ließ“, schreibt der Verein weiter.

Solisten setzen Glanzpunkt

Besonderen Glanz hätten diesem musikalischen Abend die Solisten verliehen: Birgit Arnegger und Hannah Häfele (beide Sopran). Markus Kimmich sang die „Motette pro Nativiate“ von Jan Dismas Zelenka – lyrisch-leicht und souverän, und Hannah Häfele hätte mit ihrer strahlenden hoffnungsvollen Stimme beeindruckt.

Beim „Hodie natus est“ im Weihnachtsoffertorium von Anton Diabelli (1781 bis 1858) löste sich die bange Erwartungsstimmung des Advents auf in erfüllte Freudigkeit. Nahezu opernhaft beschwingt beeindruckt hätten Chor, Orchester und die Sopranistin Birgit Arnegger beeindruckt. Ein erfrischendes Modul hätten die jungen Sängerinnen des „Chorios“ mit ihren vielversprechenden hellen Stimmen geboten. Beherzt und freudig sangen sie die Weihnachtslieder aus Ungarn, Kroatien und Norwegen und ließen der jeweilige Andersartigkeit und Mentalität Raum, heißt es in der Pressemitteilung.

Pfarrer Manfred Bürkle wies am Schluss darauf hin, dass der Erlös dieses Konzerts an ein Gesundheitsprojekt in Ghana gehen soll.