Musik, Theater und Tanz in den Mai

Im Zeichen des 750-Jahr-Jubiläums der Gemeinde Grünkraut steht auch das neue Programm des Kulturforums. Es beginnt laut Mitteilung mit einer Lesung in der Bücherei St. Gallus im Rathaus am Samstag, 12. Januar. Die Preisträgerin des Krimiwettbewerbs „Region Bodensee“, Regina Riest, liest dann aus ihrem Debütroman „Stiller Bach“.

Am Samstag, 9. Februar, gratulieren junge Grünkrauter Künstler der Gemeinde zum Geburtstag im Rahmen eines Konzertabends im Pfarrstadel. Theresa Immerz (Sopran) und ihre Schwester Anna Immerz (Klavier) präsentieren Lieder und Arien unter anderem von Schumann, Mozart und Schubert. Der Grünkrauter Jonathan Föll tritt mit einem Streicher-Ensemble auf, dessen Mitglieder gemeinsam an der Hochschule in Trossingen Musik studiert haben. Die jungen Musiker werden Schuberts Streichquintett C-Dur, D 956 spielen.

Die kleinen Grünkrauter kommen am Sonntag, 17. März, auf ihre Kosten, wenn das Theater der Schatten aus Bamberg Mäusegeschichten erzählt. Das Jubiläum der Gemeinde wird Johannes Warth in seinen Auftritt einbauen, der unter dem Motto „Ermutigung“ steht. Seit über 20 Jahren hält der Motivationstrainer aus Wolfegg bundesweit Vorträge. Am Samstag, 23. März, kann sich das Grünkrauter Publikum davon im Pfarrstadel überzeugen. Bereits Tradition ist der Tanz in den Mai des Kulturforums. In diesem Jahr wird am Dienstag, 30. April, wieder einmal die Band Mostrock um Berthold Igel aufspielen. Die Lesenacht für Grundschüler in der Bücherei findet heuer vom Freitag, 10., bis Samstag, 11. Mai, statt. Den Abschluss des ersten kulturellen Halbjahres bildet die Reihe „Zugehört – Es wird gelesen!“. Mitglieder des Kulturforums stellen im Mai, Juni und Juli Neuerscheinungen und Lieblingsbücher auf verschiedenen Grünkrauter Plätzen vor.