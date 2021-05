Motorradfahrer verletzt sich leicht

Ein16-jähriger Motorradfahrer hat sich am Samstagabend gegen 20.40 Uhr auf der Kemmerlanger Straße leichte Verletzungen zugezogen, als er von der Fahrbahn abkam und in einem Erdhaufen landete. Der Jugendliche war Richtung Oberhofen unterwegs, als er mutmaßlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit auf nasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Motorrad verlor und in einer Linkskurve über den Fahrbahnrand hinausfuhr. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro.