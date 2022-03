Motorradfahrer stoßen zusammen

Verletzungen erlitten zwei 17 Jahre alte Motorradfahrer, die am Montagabend gegen 18.30 Uhr in der Bodnegger Straße zusammengestoßen sind. Der Lenker einer Kawasaki, der in Richtung Ravensburg unterwegs war, übersah laut Polizei, dass die Piaggio-Fahrerin vor ihm an einem Fußgängerüberweg anhalten musste. Er fuhr auf und wurde über den Lenker abgeworfen. Mit leichten Verletzungen wurden beide Fahrer zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden an den Zweirädern wird auf rund 700 Euro geschätzt.