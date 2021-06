Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagmittag auf der Landesstraße L335 bei Sigmarshofen sind ein 20-jähriger Motorradfahrer und eine 61 Jahre alte Frau schwer verletzt worden. Wie die Polizei in ihrem Bericht mitteilt, fuhr der Motorradfahrer gegen 12.30 Uhr von Bodnegg in Richtung Grünkraut. In einer unübersichtlichen Rechtskurve kam er aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen einen entgegenkommenden Linienbus.

Der Motorradfahrer und eine Businsassin wurden schwer verletzt und vom Rettungsdienst in umliegende Kliniken gebracht. Eine weitere Insassin im Bus wurde leicht verletzt. Zur Unfallaufnahme musste die Landesstraße zeitweilig komplett gesperrt werden. Die Feuerwehr Grünkraut war vor Ort und säuberte die Fahrbahn. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von circa 8000 Euro.