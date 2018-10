Mentalmagier kommt nach Grünkraut

Der Mentalmagier Andy Häussler tritt am Samstag, 20. Oktober, im Grünkrauter Pfarrstadel auf. Bekannt ist der zweifache Deutsche Meister der Mentalmagie und Preisträger bei den Weltmeisterschaften einem breiten Publikum aus Fernsehshows mit Thomas Gottschalk, Harald Schmidt und Jürgen von der Lippe. In Grünkraut stellt er sein Programm „Gedankenwelten“ vor. Er wird laut Pressemitteilung in Sekundenschnelle schwierigste Rechenaufgaben lösen, Farben mit seinen Händen fühlen, Gedanken lesen und die Sternzeichen der Zuschauer herausfinden. Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr, der Eintritt kostet 14 Euro. Karten gibt es an der Abendkasse und im Grünkrauter Rathaus. Unter Telefon 0751/760211 können Karten reserviert werden. Weitere Informationen finden sich unter www.kultur-forum-gruenkraut.de Foto: Häussler