Mann kommt auf Pedelec ins Schleudern und kollidiert mit Auto

Der schnellen Reaktion eines 70-jährigen Autofahrers war es zu verdanken, dass ein 67 Jahre alter Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 15.30 Uhr in Arneggen nur leichte Verletzungen erlitt. Das berichtet die Polizei. Der Radfahrer verlor aus noch unbekannten Gründen in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Pedelec und geriet ins Schleudern. Der entgegenkommende Opel-Fahrer erkannte die Situation rechtzeitig und stoppte sein Fahrzeug am Fahrbahnrand. Der Radfahrer prallte gegen den stehenden Wagen und zog sich leichte Verletzungen an den Knien zu. Der Radfahrer musst im Krankenhaus behandelt werden. Während am Pedelec kein Sachschaden entstand, wird der am Auto laut Polizei auf mehrere hundert Euro beziffert.