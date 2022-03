Veranstaltungsreihe für Angehörige von Demenzkranken

Eine neunteilige Veranstaltungsreihe für Angehörige von Menschen mit Demenz bietet das Fortbildung-Netzwerk Demenz ab 4. Mai immer mittwochs von 18 bis 20.30 Uhr in Grünkraut im Haus der Mitte an. Ziel der Veranstaltungsreihe ist es, die Versorgung und die Lebensumstände für Menschen mit Demenz zu verbessern, Fragen zu klären, Angehörige und Betreuende zu stärken und so ein würdevolles Zusammenleben zu ermöglichen, wie es in einer Mitteilung heißt.

Fachreferenten vermitteln Wissen und alltagstaugliche Hilfe für den Umgang mit Demenz. So geht es unter anderem um das Krankheitsbild Demenz, den wertschätzenden Umgang mit demenzkranken Menschen, Informationen zu Hilfen und Angeboten im Landkreis und bei der Pflegeversicherung sowie verschiedene Bewegungs- und Aktivierungsangebote. Die Veranstaltung richtet sich ebenso an Menschen, die ehrenamtlich mit Demenzkranken in Kontakt sind. Das Fortbildung-Netzwerk Demenz im ZfP Südwürttemberg am Standort Weißenau ist ein Angebot des Landratsamt Ravensburg.

Die Teilnahme ist nur mit Anmeldung und Platzbestätigung möglich. Anmeldeschluss ist der 27. April , die Veranstaltung ist kostenfrei. Informationen und Anmeldung: Sabine Jehle (Telefon 0751/7602-45), E-Mail: sabine.jehle@gruenkraut.de