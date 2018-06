Konzertabende mit dem ökumenischen Chor

Zwei Konzerte mit dem ökumenischen Chor Grünkraut unter der Leitung von Lib Briscoe stehen am Wochenende an. Für das Projekt wurde der Chor durch zusätzliche Sänger erweitert. Das Programm enthält Beiträge des „Quartett Choral“ (Britta Tezlaff, Sopran; Lib Briscoe, Alt; Markus Kimmich, Tenor und Heiner Miller, Bass). Die Instrumentalbegleitung übernimmt das Jugendstreichquartett der Musikschule Ravensburg unter der Leitung von Michael Wieder, Andreas Praefcke (Piano), Florian Gaus (Schlagzeug und Percussion) und Manfred Bürkle (Percussion). Die Aufführungen sind am Samstag, 30. Juni, um 20 Uhr in der evangelischen Kirche Atzenweiler und am Sonntag, 1. Juli, um 18 Uhr in der katholische Kirche St. Anna in Vogt. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Der Erlös geht an Ärzte ohne Grenzen. Foto: Chor