Kinder tanzen für Kinder

Die Tanzpädagogin Caroline Frick und der Kinderbuchautor Bertram Kaes bringen eine Tanzaufführung mit 170 Kindern im Alter von drei bis zwölf Jahren auf die Bühne. Diese kann am Samstag, 11. Mai, gleich zweimal in der Festhalle Grünkraut bestaunt werden. Bereits vor zwei Jahren wurde die Geschichte „Ein Haufen Glück“ aufgeführt. Jetzt hatten Caroline Frick und Bertram Kaes die Idee zur Fortsetzung. So geht die Geschichte unter dem Titel „Ein Haufen Glück – Meer Glück“ nun weiter. Das Publikum in Grünkraut darf sich überraschen lassen, was es mit Opa Herbert Kasulzke und Herrn Bär auf sich hat und wohin die Meerjungfrauen, das Seepferdchen und der kleine Regenbogenfisch schwimmen, heißt es in der Ankündigung. Die Vorstellungen beginnen um 14 und um 17 Uhr in der Festhalle Grünkraut. Einlass ist jeweils 30 Minuten vor Vorstellungsbeginn. Karten im Vorverkauf gibt es im Gesundheitshaus „Rundum“, Groppacher Straße 6 in Grünkraut. Foto: Lisa Berger