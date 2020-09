In Grünkraut wird eine Tagespflege für Senioren eingerichtet

Im Kirchweg in Grünkraut wird eine vorübergehende Tagespflege an mindestens drei Tagen in der Woche für zirka zehn Personen eingerichtet. Die katholische Kirchengemeinde stellt das Erdgeschoss und den Garten ihres Gemeindehauses zur Verfügung. Die Tagespflege übernimmt das Bruderhaus Ravensburg. Die Gemeinde ist für die Umbaumaßnahmen zuständig. Dies beschloss der Gemeinderat einstimmig in seiner jüngsten Sitzung.

Teil des Seniorenkonzepts „Alternativen fürs Alter“

Die Maßnahme ist Teil des Seniorenkonzepts der Gemeinde Grünkraut „Alternativen fürs Alter“ und wird voraussichtlich Ende des Jahres in Betrieb gehen – bis zur Fertigstellung des geplanten Zentrums für Pflege. Im Oktober sollen die Umbauarbeiten beginnen. Der Mietvertrag läuft zunächst bis Ende 2023, kann aber bei Bedarf verlängert werden.

Architektin und Gemeinderatsmitglied Dagmar Lorentz stellte die Planungen vor. Es sind nur geringe Umbauten notwendig. Ein barrierefreier Zugang und ein entsprechendes WC sind bereits vorhanden. Geplant sind unter anderem ein Therapie- und Ruheraum, ein Aufenthaltsraum mit Aktiv- und Ruhebereich sowie eine neue Innenhofgestaltung mit Hochbeeten.

Gesamtkosten von geschätzt 87 580 Euro

Die voraussichtlichen Kosten für die Baumaßnahmen und die Einrichtung der Tagespflege betragen nach aktueller Kostenschätzung 87 580 Euro. Davon werden von der katholischen Kirchengemeinde direkt 5568 Euro übernommen. Die Stiftung Bruderhaus Ravensburg trägt die Kosten für die Ausstattung der Räume in Höhe von 48 604 Euro. Die Gemeinde Grünkraut übernimmt die Umbaukosten in Höhe von 33 408 Euro. Diese werden verteilt auf eine vorläufige Nutzungsdauer von vier Jahren und durch die Miete der Stiftung Bruderhaus finanziert.

Wichtig war allen Beteiligten, dass die Kirchengemeinde die Räume für eigene Zwecke nutzen kann, wenn diese nicht durch die Tagespflege belegt sind. Bürgermeister Holger Lehr dankte der Kirchengemeinde für ihr Entgegenkommen.