In Grünkraut und Bodnegg gehen die Lichter aus

Ein Bagger hat am Mittwoch für einen Stromausfall in den Gemeinden Grünkraut und Bodnegg gesorgt. Wie die Netze BW in einer Pressemitteilung schreibt, hat der Bagger bei um 13.41 Uhr bei Tiefbauarbeiten im Süden Grünkrauts ein 20 000-Volt-Erdkabel getroffen. In der Folge kam es zu einem weiteren Defekt in einem Erdkabelabschnitt im Norden der Gemeinde. Vom Stromausfall betroffen waren Haushalte und Betriebe vor allem in Grünkraut selbst sowie in Bodnegg. Nachdem die Baufirma sich umgehend gemeldet hatte, konnte die Bereitschaft in Abstimmung mit der Zentralen Leitstelle auch den zweiten fehlerhaften Leitungsabschnitt rasch lokalisieren und mit dem Wiederaufbau der Versorgung beginnen, so die Netze BW. Nach 19 Minuten konnten die ersten wieder ans Netz angeschlossen werden, die meisten anderen Anschlüsse folgten demnach gegen 14.15 Uhr. Komplizierter erwies sich die Lage rund um die über Stichleitungen angebundene Ortsnetzstationen in Menisreute und Friedach. Dort war noch am Abend der gesamte Leitungsabschnitt ohne Strom, damit ein Kabelmesswagen die genaue Fehlerstelle aufspüren konnte.

Bei der Netze BW wird das 20 000-Volt-Mittelspannungsnetz grundsätzlich in Form „offener Ringe“ aufgebaut, so dass im Störungsfall beschädigte Abschnitte – in der Regel zwischen zwei Ortsnetzstationen – „herausgeschaltet“ (von der Versorgung abgeschnitten) werden können. Durch Umschaltungen innerhalb der Ringstruktur können diese betroffenen Stationen wieder ans Netz genommen oder sozusagen „von der anderen Seite“ versorgt werden, bevor eine Reparatur beginnt. Diese sollte dann umgehend erfolgen, damit die Vorteile der Ringstruktur weiterhin gewährleistet sind und das Netz nicht übermäßig belastet wird. Die beiden Stationen Menisreute und Friedach hängen direkt, also ohne Zwischenschalter, an dem aktuell herausgeschalteten Abschnitt.