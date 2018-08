In Grünkraut gehen Musikanten auf eine Rallye

Der Musikverein Grünkraut veranstaltet am Samstag, 1. September, zum ersten Mal eine Kreis-Musikanten-Rallye. Dabei begeben sich die teilnehmenden Teams laut einer Pressemitteilung des Vereins auf eine Art Schnitzeljagd rund um Grünkraut.

Rund 30 Teams aus nah und fern freuen sich laut Pressetext auf den Startschuss am 1. September um 11 Uhr an der Festhalle Grünkraut. Jedes Team besteht aus fünf Musikanten inklusive Fahrer und einem verkehrstüchtigen Auto. An den Stationen der Kreis-Musikanten-Rallye warten auf die Teilnehmer Spiele und jede Menge Gaudi. Dabei komme es aber nicht darauf an, wer zuerst im Ziel ist, heißt es weiter: Gefragt seien Geschicklichkeit, Köpfchen und vor allem Teamgeist und der Wille, den eigenen Verein zum Sieg zu führen.

Um 17 Uhr beginnt das Abschlussspiel aller Teilnehmergruppen vor der Festhalle Grünkraut, bei der den ganzen Tag mit Getränken und Essen bewirtet wird. Getreu dem Motto „Blasmusik und Brass non-stop“ sorgen die Tennenmooser Bänklesbuaba dort für Polkasound. Ab 19 Uhr steigt dann die große Stadl-Party in der Festhalle, die für dieses Wochenende kurzerhand zum Party-Stadl umfunktioniert wurde. Der Musikverein aus Ettenkirch sorgt beim Fahneneinmarsch der Teams und der Siegerehrung mit Polka, feurigen Märschen und moderne Blasmusik für Stimmung. Mit Party-Brass geht es dann weiter, wenn sich 2-Takt-Brass und Little Joe and the Facking Horns auf die Bühne begeben. Zwischendurch heizt DJ Didi ein.

Der Rallye-Sonntag startet um 10 Uhr mit einem Gottesdienst und geht mit einem Frühschoppen weiter, der von der Musikkapelle Haslach musikalisch gestaltet wird.